مسلي آل معمر يترشح لرئاسة #النصر

أعلن مسلي آل معمر ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، في الانتخابات التي من المقرر أن تقام في الأول من أبريل المقبل.

وقال آل معمر في حسابه الرسمي على “تويتر” يوم الخميس: نزولا عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

وأضاف: خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.