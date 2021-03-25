تركيا: تهديدات بوجود قنابل تثير الرعب في مطار اسطنبول

أخلت السلطات التركية طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية قبل إقلاعهما، اليوم (الخميس)، من إسطنبول إلى ألمانيا بسبب تهديدات بوجود قنابل، حسبما أكد متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان في الطائرتين اللتين كان من المقرر أن تقلعا من مدينة إسطنبول إلى مدينتي شتوتغارت وميونيخ في ألمانيا، على التوالي، ما مجموعه 250 راكباً.

وقال المتحدث، إنه لم يتم اكتشاف شيء على أي من الطائرتين، وإن التهديدات لا أساس لها من الصحة.

وتلقت سلطات المطار بلاغاً، ولم ترد تفاصيل أخرى. وبعد الانتظار لنحو ساعتين، من المقرر أن يستقل الركاب طائرتين جديدتين إلى وجهتيهما المقررتين.