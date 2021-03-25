تحطم طائرة روسية

أكد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية مصرع شخص واحد في تحطم مروحية من نوع “كا-32” تابعة للوزارة، في مقاطعة كالينينغراد الروسية غربي البلاد.

وقالت الوزارة لوكالة “تاس” الروسية، إنه كان على متن المروحية 3 أشخاص، واحد منهم نجا من الحادث دون أن يحتاج إلى مساعدة طبية، وهو قائد الطاقم، والثاني نقل إلى المستشفى بينما لقي الثالث مصرعه.

ويعمل أكثر من 50 شخصا وأكثر من 10 آليات في مكان تحطم المروحية، حيث أقيم مقر عمليات خاص بالحادث وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تحطم المروحية.

يذكر أن مروحيات “كا-32” متعددة الوظائف مخصصة لأعمال الإغاثة وإخماد الحرائق وإجلاء المصابين من مناطق الكوارث ونقل حمولات يصل وزنها إلى 5 أطنان.