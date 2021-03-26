انخفاض ملموس لدرجات الحرارة بالشمالية والجوف وحائل والرياض والشرقية #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة وارتفاع الموج متر ونصف الى ثلاث أمتار وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.