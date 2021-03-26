السودان: انتشار مخيف لظاهرة جلد الفتيات بـ “السياط” في الشارع العام

انتشرت غضون اليومين الماضيين ظاهرة جلد الفتيات السودانيات بالسياط في الشارع العام بسبب الملابس الخادشة للحياء ، وسيطرت حالة من الهلع عليهن في ظل عدم تدخل الشرطة السودانية في الأمور.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أصيب عدد كبير من الفتيات السودانيات بحالة من الهلع والخوف الشديد بالشارع العام إثر انتشار حملة يقوم خلالها أصحاب السيارات بجلد الفتيات بالسياط بسبب الملابس الخادشه للحياء على حسب تصريحات بعض أصحاب المبادرة التي انتشرت الدعوات لها عبر مواقع التواصل.

وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم قد اعلن في تصريحات امس تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعية أن قانون النظام العام مجمدا وغير معمول به، في الوقت الذي طالب كثيرون بعودة القانون لضبط الشارع العام.