شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة للجنسين في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

أعلن برنامج ضيوف الرحمن عن توفر 6 وظائف إدارية هندسية وتقنية لحملة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مهندس بيانات أول Senior Data Engineer: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، علم البيانات، علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البيانات.

محلل أول المشاريع الخاصة Special Projects Senior Analyst: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء وخبرة لا تقل عن سنتين تحليل الأعمال أو الاستشارات الإدارية.

محلل أول التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning Senior Analyst: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء وخبرة لا تقل عن سنتين تحليل الأعمال أو الاستشارات الإدارية.

مدير إدارة المخاطر Risk Management Manager: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المخاطر.

مساعد مدير التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning Assistant Manager: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المخاطر أو إدارة الأداء.

مدير إدارة الأداء Performance Management Manager: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في أداء الأعمال أو مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.