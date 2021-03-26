سعود آل سويلم يعود لنادي #النصر

أعلن نادي النصر عودة رئيس مجلس الإدارة السابق سعود آل سويلم، ولكن في منصب العضو الذهبي.

وقال نادي النصر، في بيان، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إن سعود آل سويلم بادر بسداد رسوم العضوية الذهبية للنادي، ليعود له بعدما ترأس مجلس إدارة النادي العام قبل الماضي، ثم اعتذر عن استكمال مهامه لظروف خاصة.

الفترة السابقة

وتولى آل سويلم رئاسة نادي النصر في مارس من عام 2018، ونجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم قبل الماضي.

وبعد قيادته الفريق لتحقيق الدوري، قرر آل سويلم الرحيل عن النصر، مبرراً ذلك بسبب ظروف شخصية خاصة به.

الرئيس الجديد

يذكر أن نادي النصر فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وإدارة جديدة للنادي، وسيكون الأول من أبريل المقبل موعداً لانتخاب الرئيس الجديد.