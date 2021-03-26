تصفيات كأس العالم: إيطاليا تهزم إيرلندا الشمالية بسهولة

استهلت إيطاليا مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بفوز سهل على إيرلندا الشمالية 2-0 في المجموعة الثالثة.

وسجل منتخب إيطاليا هدفين في أول 39 دقيقة بواسطة دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي ليحقق الفوز ويبدأ أولى خطوات التخلص من مرارة الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2018.

واستفاقت إيرلندا الشمالية في الشوط الثاني وأجبرت جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا على التصدي لعدة محاولات لكن إيطاليا كانت قد حسمت النتيجة بالفعل في الشوط الأول وتشبست بالتقدم حتى نهاية المباراة.

وأبلغ مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، شبكة راي سبورت التلفزيونية: “الشوط الأول كان مثالياً لأننا سجلنا هدفين وكان يمكننا إحراز المزيد، في الشوط الثاني احتفظنا بالكرة كثيراً وقمنا بتهدئة إيقاع اللعب لكن بعد 5 أشهر (دون مباراة للمنتخب) يمكن حدوث ذلك”.

مباريات “الأزوري” المقبلة

وستلعب إيطاليا مباراتين خارج الديار أمام بلغاريا يوم الأحد، ثم ليتوانيا بينما ستواجه إيرلندا الشمالية المنتخب الأمريكي ودياً مطلع الأسبوع المقبل قبل أن تستضيف بلغاريا يوم الأربعاء.

وأعاد مانشيني إحياء إيطاليا ودخلت المباراة بعد حفاظها على سجلها الخالي من الهزيمة في 22 مباراة إذ انتصرت في 17 منها.

وبهز الشباك في المباراة الثالثة على التوالي مهد بيراردي الطريق أمام إيطاليا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 14.

وأضاف إيموبيلي الهدف الثاني قبل 6 دقائق من الاستراحة إذ راوغ الحارس ووضع الكرة بسهولة في المرمى.

وزادت إيرلندا الشمالية إيقاعها في الشوط الثاني وأنقذ دوناروما فرصتين من جيفن وايت ومايكل سميث.

وأطاح بادي ماكنير بالكرة فوق العارضة قرب النهاية لتواصل إيطاليا البناء على أدائها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا 2020 عندما انتصرت في كل مبارياتها العشر.