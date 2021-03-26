بريطانيا: ندين هجمات الحوثيين وملتزمون بأمن المملكة

أدان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بشدة تصعيد هجمات الحوثيين ضد السعودية، وجدد الالتزام بالأمن الوطني السعودي.

وأضاف آرون في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الجمعة “نرحّب بشدة بالمبادرة السعودية للسلام في اليمن التي ناقشها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قبل إعلانها”.

وتابع أن البديل للمبادرة السعودية هو استمرار الحرب في اليمن لسنوات، وهو أمر لا يخدم مصلحة الأطراف، وعلى رأسها الشعب اليمن.

ووأوضح آرون أن المبادرة السعودية تقوم على مقترحات تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وتطرح فرصة ضمان فتح مطار صنعاء، وتيسير التجارة عبر ميناء الحُديدة، والتوصل لوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات حول مستقبل اليمن.

واستطرد أن على الحوثيين التفكير البنّاء، واتخاذ خطوات نحو السلام إذا كانوا جادين في رغبتهم بإنهاء معاناة الشعب اليمني.

يذكر أن الحوثيين رفضوا المبادرة السعودية التي اعلنتها المملكة يوم الأثنين الماضي.