الذهب يواجه أول هبوط أسبوعي في 3 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشان تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بحسب ما نشرت “رويترز”.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1726.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته أمس الخميس.

وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2639.18 دولار وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1155.27 دولار.