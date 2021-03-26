شرطة حائل: ضبط مواطنين في جرائم سرقة تحت تهديد السلاح

تمكنت الشرطة، اليوم الجمعة، من القبض على مواطنين اثنين، ارتكبا جريمتين، بمحافظة الشنان.

وبحسب بيان؛ فأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك لتورطهم بارتكاب جريمتين بمحافظة الشنان.

وأوضح البيان أن الجرائم تمثلت في سرقة منزل، وسلب عامل في محلٍ تجاري مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأكد البيان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية؛ أقرّوا بما نسب إليهم، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.