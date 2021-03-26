السيسي يتوعد المتسبب في حادث قطاري سوهاج بـ”الجزاء الرادع”

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حادث قطاري محافظة سوهاج، ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزرات والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عانيناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأضاف: “إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

وتابع: “أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، وأقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل”، موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الضحايا.