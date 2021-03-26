تركيا.. اعتقال عشرات الطلاب تظاهروا ضد “قرار أردوغان”

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم، عشرات الطلاب الذين كانوا يتظاهرون ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين أحد المقربين من حزبه عميدا لجماعة مرموقة في اسطنبول.

ومنذ تعيين أردوغان مليح بولو عميدا لجماعة البوسفور في يناير تشهد المدن التركية الكبرى تظاهرات.

والجمعة تجمّع عشرات المحتجين أمام مقر المحكمة الرئيسية في اسطنبول دعما لرفاقهم الذين اعتقلوا لرفعهم علما بألوان قوس القزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم خلال تظاهرة الخميس.

وطوقت الشرطة المكان ومنعت الطلاب من الإدلاء بتصاريح إعلامية، وفق ما أفاد مراسل ميداني لوكالة “فرانس برس”.

ولاحقا تدخلت الشرطة واعتقلت بعض الطلاب وساقتهم إلى حافلة تابعة لها.

وقال محام يمثل الطلاب إنه تم اعتقال 24 شخصا.