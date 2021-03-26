«مدرسة خيمة وأكل من القمامة».. صور صادمة  بمحافظات إيرانية  

انتشرت عدة صور صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الوضع الاقتصادي والمأسوي الذي يعيشه الشعب الإيراني في ظل حكم الملالي بطهران.

الباحث والصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي نشر عدة صور تكشف الوضع المزُرْي للمعيشة والبُنى التحتية التي تسبب فيها نظام الحكم الإيراني.

وقام مجيد الأحوازي بنشر صورة لمدرسة ابتدائية وعلق عليه قائلا : ” مدرسة ابتدائية في إقليم بلوشستان إيران”.

وتظهر الصورة مدرسة عبارة عن خيمة يدخلها الطلاب وأمامها العلم الإيراني الذي تتجول تحته الحيوانات.

كما نشر صورة لفتاة تأكل من حاويات القمامة، وعلق عليها قائلا :” هنا إيران.. الشعب الإيراني يبحث في حاويات القمامة عن قوت يومه، بينما ثروات الشعب الإيراني، تستنزف على نشر الإرهاب والدمار بالمنطقة العربية”.