اتحاد كرة القدم يرفض تعيين يوسف عنبر مدرباً للأهلي

رفضت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنصيب يوسف عنبر مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفاً للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وفقا لتقارير إخبارية رياضية.

وذكرت مصادر أن قرار اللجنة الفنية جاء نظراً لأن الأنظمة واللوائح في الاتحاد تمنع تولي مدرب مهمة تدريب ناديين خلال موسم واحد.

وكان يوسف عنبر قد أشرف على تدريب نادي البكيرية في بداية الموسم الجاري، قبل أن تتفق إدارة الأهلي معه.

وأوضح مصدر رسمي في اللجنة الفنية، أن النادي الأهلي لم يرفع خطاباً للجنة الفنية بشأن تعيين عنبر.

وأضاف المصدر أن تعميماً كان قد أرسل إلى جميع أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في وقت سابق يوضح كافة الأنظمة المتعلقة بتعيين المدربين، ومنها عدم السماح بوجود مدرب في ناديين خلال الموسم نفسه.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الأول الأربعاء، عن إنهاء تعاقده مع الصربي فلادان ميلويفيتش بالتراضي.

وذكر النادي في بيان نشره على تويتر، أنه أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، كما كلف يوسف عنبر بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.