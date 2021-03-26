مشاهد مرعبة.. فيديو يوثق لحظة تصادم قطاري سوهاج بصعيد مصر

حالة من الحزن تسود بمصر، حيث اتشح صعيدها بالسواد، عقب تصادم قطارين بمحافظة سوهاج جنوب البلاد، والذي خلق أكثر من 30 قتيلا، وأكثر من مائة مصاب.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بصورة كبيرة ممزوجة بالغضب مع الحادث المؤلم، ونشروا العديد من الصور والفيديوهات من موقع الحادث.

لحظة تصادم قطاري سوهاج، كانت الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو أحد القطارات وهو يصطدم بقطار أمامه ومسارعة المارة لمساعدة المصابين.

يأتي هذا في الوقت الذبي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام القطارين.

https://www.facebook.com/100031708038433/videos/444022713331326/?t=3