1.1 مليار دولار تعويضات اعتداءات جنسية من جامعة أمريكية

شهدت الولايات المتحدة أكبر عملية تعويض عن اعتداءات جنسية في تاريخ التعليم العالي بالبلاد.

وكانت جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية وافقت على دفع أكثر من 1.1 مليار دولار لمرضى سابقين لطبيب أمراض النساء بالجامعة جورج تيندال، البالغ من العمر 74 عاما.

وقد تم الكشف عن المبلغ الضخم، أمس الخميس، أمام المحكمة العليا بلوس أنجلوس، حيث أخطر محامو مجموعة أخيرة من 710 نساء يقاضين الجامعة، بتسوية المطالب المتعلقة بالتعويض عن الأضرار.

يذكر أن الجامعة كانت قد وافقت في وقت سابق على دفع 215 مليون دولار تعويضات لخريجين آخرين وطلاب لتسوية دعوى جماعية اتحادية في عام 2018.

وتم توجيه الاتهام لطبيب النساء الوحيد المتفرغ، الذي عمل بعيادة الصحة الطلابية في الجامعة خلال الفترة من عام 1989 وحتى عام 2016، بالاعتداء على جيل من نساء الجامعة.

وعقب الاتهامات تم تجريد الطبيب من رخصته الطبية، واعتقاله، وقد دفع تيندل ببراءته من عشرات من تهم الاعتداء الجنسي المنسوبة إليه، وينتظر المثول للمحاكمة.