بعد دعوات لجلد الفتيات غير المحجبات.. الداخلية السودانية تحسم الأمر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، حالة من الغضب بعد إطلاق مجموعة من الشباب مجهولي الهوية حملةً لجلد النساء غير المحجبات بالسياط.

ولاقت الحملة ردود فعل غاضبة، حيث ردت النساء على الدعوات بحملات مضادة أبرزها ” شيلي حجر”.

وفي سياق الردود الغاضبة دخلت الفنانة المعروفة هدى عربي على الخط وهددت من يروج للحملة بأن هنالك رجالاً سيتصدون لها.

وزارة الداخلية في السودان ردت على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الطرفين.

وأكدت الوزارة الداخلية في بيان لها أن التزامها بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التى تحتكم لسيادة القانون.

وأضافت في بيانها أنه لا يوجد هناك أي توجه بإعادة إنتاج تشريعات توافق الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام.

وتابعت : إنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بوساطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر وهو نهج مرفوض.

وشددت أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية.

وكانت الوئام قد قد حصلت على تفاصيل حول تعرض عدد كبير من الفتيات السودانيات لحالة من الهلع والخوف الشديد بالشارع العام إثر انتشار حملة يقوم خلالها أصحاب السيارات بجلد الفتيات بالسياط بسبب الملابس الخادشة للحياء على حسب تصريحات بعض أصحاب المبادرة التي انتشرت الدعوات لها عبر مواقع التواصل.