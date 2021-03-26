بولمبيرغ: السعودية والإمارات بين أكفأ 20 دولة في مكافحة كورونا  

ضمن الدول العشرين الأكفأ في مواجهة جائحة كورونا، أدرج مؤشر بلومبيرغ السعودية والإمارات، في قائمة المرونة لمكافحة الوباء.

وبحسب ما نشرته بلومبيرغ اليوم الجمعة، فقد حصلت الإمارات على المرتبة 11 بمعدل 66.4% والسعودية بالمرتبة 17 بمعدل 62.9%.

بينما احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى بمعدل 78% تليها سنغافورة 76.6%.

وأضافت بلومبيرغ أن تغييرات جوهرية في مؤشرات الشهر الحالي تشير إلى أن اللقاحات هي الرصاصة السحرية التي ستنهي الوباء، كونها تساعد على تقليل العدوى والوفيات في الأماكن التي أعطت الأولوية للتوزيع.

كما نوّه التقرير أن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة هي الدول التي شهدت تنفيذ جرعات كافية لتغطية ما لا يقل عن خمس السكان، فارتفعت جميعها في تصنيف هذا الشهر.

وأوضح أن أوروبا تدفع ثمن الفوضى في طرح اللقاح، ما جعلها تتراجع في مؤشر الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي، لا تزال الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا تحتل أدنى المراكز في موشر بلومبيرغ، حيث لم تستطع دولة كالبرازيل إعطاء جرعات لقاح إلا لحوالي 4 ٪ فقط .