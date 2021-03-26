بعد خلية النساء الحوثية.. الإطاحة بخلية إرهابية في مأرب

تمكنت الشرطة اليمنية، اليوم الجمعة، من ضبط خلية إرهابية مسلحة لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب.

وفي التفاصيل فقد داهمت القوات الخاصة في الشرطة وكر الخلية الإرهابية في أحد المربعات الأمنية في محيط مدينة مأرب.

ونقلت شرطة محافظة مأرب في بيان لها عن قائد قوات الأمن الخاص العميد سليم السياغي، أنه تم العثور على أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة عناصر الخلية الإرهابية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعقبت تحركات الخلية وجمعت كافة ارتباطاتها وداهمت وكرها وضبطت عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين في المحافظة، التي تشهد أكبر عملية نزوح.

وشددت الأجهزة الأمنية أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد أوقعت بخلية نسائية حوثية في مأرب وآخرى عسكرية في الساحل الغربي لليمن، والتي نفذت أكثر من 20 عملية تفجير إرهابية بالمناطق المحررة.

كما أطاحت القوات بعشرات الخلايا الحوثية الإرهابية في المناطق المحررة زرعتها المليشيات المدعومة إيرانيا في مسعى لضرب الأمن والاستقرار واغتيال القادة الشرعيين في البلاد.