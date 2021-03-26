نمتلك الإمكانيات.. بايدن يعرض الحلول في حادثة جنوح السفينة بقناة السويس

في إطار عرض المساعدات بشأن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست متوفرة لدى معظم الدول.

وأضاف أن الولايات المتحدة تبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد صرحت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة.

وأضافت جين بساكي أن واشنطن ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة.

من جانبه أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، أن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفين” الجانحة عند الكيلومتر151 لا تزال مستمرة.