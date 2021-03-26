فيسبوك يعاقب إيران.. حظر قناة ناطقة بالإنجليزية

عاقبت شركة فيسبوك حظر صفحة قناة “برس تي وي” الإيرانية، حيث حظرتها بشكل نهائي.

وجاء حظر إدارة الفيسبوك لصفحة قناة “برس تي وي” الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، بعد أن كان لديها 4 ملايين متابع ، بسبب ما سمتها خرقها لمعايير شبكة فيسبوك.

ويعاني الشعب الإيراني من حظر النظام لتويتر، والتي تعد متنفس لكشف الوضع الحقيقي لنظام الملالي في إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي بعث فيه عشرات النشطاء الإيرانيين برسالة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يطالبون بضرورة التدخل لتغيير النظام بشكل سلمي.

وقال النشطاء الإيرانيون في رسالتهم إلى مجلس الأمن: إن الملايين من الإيرانيين، يتوقعون من أعضاء مجلس الأمن أن يدعموا الناشطين السياسيين والمدنيين والنساء والأقليات في إيران من اجل الانتقال السلمي وغير العنيف من حكومة دينية وديكتاتورية إلى حكومة مدنية دستورها ديمقراطي علماني.