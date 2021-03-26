مجددا..  مواد نووية تنذر بكارثة جديدة في جنوب لبنان

اكتشف خبراء في لبنان وجود “مواد كيميائية خطرة” في مستودع في منشآت الزهراني النفطية جنوب البلاد.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من كارثة محتملة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دياب قوله: إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وصفت المواد بأنها “نووية” بعد مراجعة تقرير لشركة كومبيليفت الألمانية المكلفة بإزالة المواد الخطيرة من مرفأ بيروت.

وأضاف أن الأمر يقتضي المناقشة الفورية، والتعامل معه على وجه السرعة.

وتأتي تصريحات دياب بعد نحو ثمانية أشهر من انفجار كيماويات كانت مخزنة في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص.

بينما صرح متحدث باسم الشركة بأنه ليس لديهم علم بشأن واقعة الزهراني.

يذكر أنه بعد تكليف الشركة الألمانية كومبيليفت بمهمتها في العام الماضي بعد الانفجار، قالت إنها عثرت على 58 حاوية في مرفأ بيروت تشكل تهديدا للمدينة، وظل بعضها هناك لأكثر من عشرة أعوام.

كما ذكر السفير الألماني لدي بيروت أندرياس كندل هذا الشهر أن المواد الموجودة في الحاويات مخزنة على نحو جيد وفي انتظار الشحن إلى ألمانيا حيث سيجري التخلص منها، لكن لبنان لم يسدد بعد مليوني دولار وفقا لما ينص عليه العقد.