اللواء السعدون: اهتمام ولي العهد بالبيئة يزرع ثقافة وعي وتأثير واهتمام كبير

أشاد اللواء عبد الله السعدون بدعم ورعاية القيادة العليا لحماية البيئة ومنها ما أولاه سمو ولي العهد من دعم واهتمام ورعاية، سينعكس تأثيره على الجميع.

وقال في حديثه في برنامج الكلوب هاوس مع مفرح الشقيقي والذي يأتي بمناسبة أسبوع البيئة تحت شعار #البيئة_لنا ولأجيالنا أن وجود وزارة مستقلة باسم البيئة يُعد أمراً إيجابياً، مما يحدث نقلة نوعية في الاهتمام بها.

وحول أبرز ما يخشاه على البيئة أكد ان هناك ثلاثة أمور: هي تلوث الهواء والرعي الجائر والاحتطاب.

وقال: أرى تطوراً كبيراً في المحافظة على البيئة قياساً بالسابق، داعيا كل الجهات والمنصات الإعلامية والتعليمية والمجتمعية من أجل بث الوعي بشكل أكبر.

وقال اللواء السعدون: حصول جيل قادم على مستوى عالٍ من الوعي البيئي يتطلب العمل عليه من الآن.

وأضاف بالقول: المتداخلون مجموعة من الأفكار والأطروحات والرؤى حول البيئة والمحافظة عليها، مؤكداً أن رفع نسبة الوعي مع إقرار العقوبات وتنفيذها سيكون داعماً كبيراً لبيئة أفضل.