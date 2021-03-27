مسؤول أمريكي سابق يفضح الصين: فيروس #كورونا تسلل من مختبراتكم

قال المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” روبرت ردفيلد، إنه يعتقد أن فيروس كورونا قد تسلل من مختبر في الصين، وفقاً مقابلة تلفزيونية معه بُثت الجمعة.

وأشار ردفيلد الذي شغل أعلى منصب صحي في الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لشبكة “سي ان ان”، في البداية إلى تقديراته “أن هذا الفيروس بدأ بالانتقال في وقت ما بين سبتمبر وأكتوبر في ووهان في الصين”.

وبعد تشديده أنه يقدم “رأياً فقط”، قال: “أنا مع وجهة النظر بأنني لا أزال أعتقد أن المسبب الأكثر ترجيحاً لهذا الفيروس في ووهان هو مختبر، وقد تسلل”.

وأضاف “بعض الناس لا يصدقون هذا، وهذا جيد، فالعلم سيتوصل في نهاية المطاف إلى السبب، لكن ليس أمراً غير عادي أن تصيب فيروسات تنفسية يتم العمل عليها في مختبر عاملاً فيه”.

ومدينة ووهان التي تقع في وسط الصين تضم “معهد ووهان لعلم الفيروسات” الذي أجرى تجارب مكثفة على فيروسات كورونا في الخفافيش.

وقال ردفيلد: “هذا لا يشير الى أي عمل متعمد، هذا رأيي، لكني عالم فيروسات وقد أمضيت حياتي في علم الفيروسات”.

وأضاف “لا أعتقد أن هذا الفيروس انتقل بطريقة ما من خفاش الى انسان، ثم في تلك اللحظة من الزمن أصبح هذا الفيروس الذي وصل إلى الإنسان من أكثر الفيروسات المعدية التي عرفتها البشرية وتنتقل من إنسان إلى إنسان”.

ولفت إلى أنه “عادة عندما ينتقل فيروس حيواني المصدر الى الإنسان، يستغرق الأمر بعض الوقت ليكتشف كيف يصبح أكثر وأكثر فاعلية في الانتقال من إنسان الى آخر، لا أعتقد انه منطقي من الناحية البيولوجية”.

وعندما سأل سانجاي غوبتا الذي يدير الحوار ضيفه ردفيلد إن كان يظن ان الفيروس تم صنعه داخل مختبر ليصبح أكثر فاعلية في الانتشار، أجاب مدير “سي دي سي” السابق “لنقل فقط إنه لدي فيروس كورونا وأقوم بالعمل عليه”.

وقال: “معظمنا في المختبرات نحاول أن ننمي فيروسات، ونحاول أن نساعدها كي تنمو بطريقة أفضل وأفضل وأفضل، حتى يصبح بامكاننا إجراء تجارب عليها لفهمها، أنا أكوّن الفكرة بهذه الطريقة”.

وتتعارض آراء ردفيلد مع النظرية السائدة بين العلماء بأن فيروس سارس-كوف-2 الذي يرتبط جينياً بفيروس كورونا في الخفافيش قد انتقل إلى البشر بشكل طبيعي وربما عن طريق حيوان وسيط.

وأجرت منظمة الصحة العالمية تحقيقاً حول الفيروس استمر من يناير حتى فبراير وشمل الصين، ومن المقرر أن تعلن نتائجه قريباً.