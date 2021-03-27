المخابرات الأمريكية تحّذر بايدن: طالبان ستسيطر على أفغانستان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، أن وكالات المخابرات الأمريكية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى ثلاثة أعوام إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن مثل هذا الاجتياح قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان.

ولم يتخذ بايدن قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيلتزم بالموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية البالغ عددها 3500 عسكري من أفغانستان في الأول من مايو وفقا للاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب مع طالبان في فبراير 2020.

وأوضحت نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يؤيدون إبقاء قوات أمريكية في أفغانستان يستخدمون تقرير المخابرات للدفع بوجوب بقاء الجنود لما بعد الموعد النهائي.

وأحجم البيت الأبيض عن التعقيب.

وقالت الصحيفة إن التقرير السري أعد العام الماضي لعرضه على إدارة ترامب.

كان بايدن قد قال في أول مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض يوم الخميس إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق الذي يشترط أيضا رحيل زهاء سبعة آلاف عسكري من قوات التحالف.

لكن الرئيس الأمريكي قال أيضاً إنه “لا يتصور” وجود قوات أمريكية بأفغانستان العام المقبل.

وكانت حركة طالبان هددت يوم الجمعة باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو.