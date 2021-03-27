شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة بتخصصي الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

محلل بيانات Data Analyst: بكالوريوس رياضيات، إحصاء، علوم بيانات هندسة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في إدارة وتحليل البيانات.

محلل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء Strategic Planning & Performance Management Analyst: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال وخبرة 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير في التخطيط أو إدارة الأداء أو إدارة الجودة.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.