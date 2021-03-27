وظائف إدارية للجنسين في السعودية للخدمات الأرضية #وظايف_شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في مدينة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق النحو التالي:

موظف رواتب Payroll Officer: بكالوريوس محاسبة، إدارة أعمال، إدارة مالية أو ما يعادلهم ولا يشترط الخبرة.

أخصائي أول رواتب Payroll Sr. Specialist: بكالوريوس محاسبة، إدارة أعمال، إدارة مالية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية مع ضرورة توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.