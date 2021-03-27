«ساريتش» يقترب من العودة لتدريبات #الأهلي الجماعية

دخل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البوسني ألفيس ساريتش، المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، استعداداً للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، تمهيداً لضمه إلى قائمة الفريق خلال المباريات الرسمية المقبلة.

وأوضحت مصادر أن اللاعب البوسني تجاوز كافة الاختبارات الطبية، ويجري تدريباته التأهيلية مع المصري إبراهيم إسماعيل اختصاصي العلاج والتأهيل البدني في النادي.

وأشارت المصادر إلى إمكانية تواجد ساريتس في مواجهة الفريق المقبلة أمام الرائد المقررة 8 أبريل ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما سيحسم خلال التدريبات التي تسبق المباراة.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 35 نقطة وبفارق 13 نقطة خلف الهلال المتصدر.