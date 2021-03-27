كوريا_الشمالية: إدارة بايدن كشفت عن “عداء شديد”

قالت كوريا الشمالية السبت، إن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة وكشفت عن “عداء شديد” بانتقادها التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونجيانج.

كانت كوريا الشمالية أعلنت الجمعة أنها أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة المدى.

وقال بايدن إن التجربة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي لكنه أكد أنه ما يزال مستعداً للدبلوماسية مع البلد الآسيوي.

وقال ري بيونج شول أمين عام اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم إن التجربة مخصصة لأغراض الدفاع عن النفس في وجه تهديدات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.