الإمارات : 5 وفيات و2304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1477 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2304 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 453 ألفا و69 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2428 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 436 ألفا و 463 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 248 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.