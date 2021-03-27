وزير النقل المصري يقدم اعتذاره لوفاة 19 وإصابة 185 في حادث قطاري سوهاج

قال وزير النقل كامل الوزير، إنه يقدم كامل أسفه واعتذاره هو وكل العاملين في السكة الحديد للشعب المصري والمصابين وأسر ضحايا قطاري سوهاج.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلسي الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء بشأن تطورات حادث تصادم قطاري سوهاج، أن تطوير السكة الحديد يكلف الدولة المصرية 225 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير الإشارات بـ 46 مليار جنيه، وتجديد وفحص السكة الحديد 25 مليار جنيه، وتطوير العامل البشري بـ 5 مليار جنيه .

وأكد وزير النقل، أنه بدخول القطارالسريع الخدمة سيكون هناك فرصة أكبر في تطوير السكة الحديد القديمة، منوها أنه لا يمكن إيقاف حركة السكة الحديد بشكل كامل، لأنها تخدم ملايين المصريين.

ولفت إلى أن المرحلة الاولى من التطوير الشامل للسكة الحديدية تنتهي في يونيو المقبل، منوها أنه تم الاتفاق على توفير كافة وسائل الأمان لكل القطارت باستخدام كافة وسائل الأمان الممكنة.

قال وزير النقل، إنه يقدم اسفة و اعتذار أجهزة الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مدار 24 ساعة للانتهاء من خطة تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية.

وطالب وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، العاملين بالانضباط في المواعيد والتحمل؛ لأن الفترة المقبلة ستتطلب مجهودًا كبيرًا والتعامل مع الجمهور بشكل أفضل حتى نصل إلى نهاية تطوير مرفق السكة الحديد بسلام وأمان بدون وقوع حوادث أخرى بعد حادث قطاري سوهاج.

وقال وزير النقل إنه يتمنى أن يساعد المواطنون في القضاء على بعض السلوكيات السلبية في مرفق السكة الحيد، ومنها ظاهرة الباعة الجائلين وإلقاء الحجارة على القطارات، والتهرب من دفع التذكرة.