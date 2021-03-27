الصحة: التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا

أرجعت وزارة الصحة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي(355) حالة في المملكة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593) منها (635) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (387794) حالة وحالات التعافي (376558) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة, فيما تم إجراء (46328) فحصاً مخبرياً جديداً.