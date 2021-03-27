تعليق إطفاء إضاءات الشوارع.. السعودية تُشارك في أضخم حدثٍ بيئي عالمي “ساعة الأرض”

تشارك إدارة الحدث العالمي ساعة الأرض في المملكة العربية السعودية، في الساعة الثامنة ونصف مساء الليلة ولمدة ساعة واحدة، في إحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم “ساعة الأرض، وذلك للمرة الـ 12على التوالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال المهندس عجلان العجلان رئيس ساعة الأرض السعودية: بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية والمرتبطة بانتشار فيروس “كورونا”،

سنستمر في إدارة الحدث بتعليق جزئي لمشاركة الجهات السعودية في حدث هذا العام، وذلك عبر تعليق الفعاليات المصاحبة للحدث بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في كافة المدن السعودية.

وأضاف: المشاركة السعودية في الحدث مع بقية دول العالم مستمرة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات

والأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساء اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة.

ودعا “العجلان” أفراد المجتمع جميعًا للمشاركة في هذا الحدث البيئي، وقال: علينا أن نستشعر مسؤوليتنا تجاه هذا الكوكب، واهمية استذكارنعم الله علينا ووجوب حفظ هذه النعمة وشكرها من منطلق ديني حثنا ديننا الإسلامي عليه عبر المحافظة على كوكب الأرض من جميع ما قد

يؤثر عليه وعلى حياة الانسان سلبيًا والتي للأسف يشارك البشر فيها من خلال العديد من الممارسات السيئة تجاه البيئة مما يولد مضاعفات

خطيرة كالتلوث وانتشار الأمراض والأوبة، بالإضافة إلى ما لمسناه في السنوات الماضية تجاه الظاهرة العالمية المولدة لارتفاع حرارة الأرض

المرتبطة بظاهرة التغير المناخي والتي توجب التحرك السريع من أجل حماية بيتنا الأول الذي نعيش فيه وهو كوكب الأرض.

وأردف “العجلان”: بإمكان جميع أفراد المجتمع المشاركة في هذه الحملة التوعوية الكبيرة والتي ترتكز دائمًا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي الأسرة من خلال تشجيع وتذكير الآباء أبنائهم بضرورة المشاركة في هذا التحرك العالمي وتزويدهم بمعلومات عن الأهمية لذلك وغرس القيم والثقافة تجاه الممارسات الصحيحة لحماية كوكبنا كوكب الأرض.

وتابع: يمكنكم الحصول على هذه المعلومات وأكثر منها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية ساعة الأرض السعودية عبر الرابط www.60ksa.org.