(صور) سقوط سقالات عمود بكوبري تحت الإنشاء على مواطنين وسيارات في مصر

سادت حالة من الذعر بشارع اللبيني بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة في مصر ، نتيجة سقوط سقالات عمود خرساني بكوبري تحت الإنشاء.

وأفاد شهود عيان، أن سقالات كوبري ترسا سقطت على ميكروباص وسيارة ملاكي تصادف مرورهما بتلك المنطقة، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت غرفة إدارة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي بمنطقة المريوطية بانهيار سقالات عمود من كوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف غموضها.

وتبين أن الحادث أسفر عن تحطم سيارتين، وجاري البحث عن أي مصابين تصادف وجودهما بمكان الواقعة.

كما أصيب صيب شخص بإصابات طفيفة في حادث سقوط “سقالة” على سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمنطقة المريوطية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.