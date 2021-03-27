فضحها مقتل قاسم سليماني.. جاسوسة أمريكية زودت حزب الله بمعلومات سرية

اعترفت مريم طه طومسون، البالغة من العمر 63 عاما، بالذنب في إحدى جرائم تقديم معلومات أمنية لمساعدة حكومة أجنبية ، حيث عملت مترجما متعاقدا مع الجيش الأمريكي من 2006 إلى 2020.

وذكرت وكالة “VOA” الأمريكية، أن المترجمة العسكرية الأمريكية واللبنانية الأصل، اعترفت بأنها مذنبة لإفشاء معلومات سرية لمواطن لبناني، يشتبه في صلاته بحزب الله اللبناني.

وتواجه المتهمة العقوبة القصوى وهي السجن مدى الحياة، في الجلسة التي ستعقد في 23 يونيو المقبل.

وكان قد تم القبض على مريم طومسون، التي ولدت في لبنان وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 1993، في فبراير 2020 في قاعدة العمليات الخاصة الأمريكية في أربيل العراقية.

وأفاد المدّعون أنها استخدمت تصريحها السري للغاية لتمرير أسماء أصول المخابرات الأمريكية إلى المواطن اللبناني التي كانت لديها علاقة عاطفية به.

وأضافوا أنه بعد الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ديسمبر 2019، طلب المواطن اللبناني المتآمر وغير المدان، من مريم طومسون تزويد حزب الله بمعلومات حول المخبرين الذين ساعدوا الولايات المتحدة على استهداف سليماني.

وقد زودت طومسون المواطن اللبناني بهويات 10 على الأقل من المخبرين السريين و20 هدفا أمريكيا على الأقل وتكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة.