بمشاركة 20 مليون شخص.. موسكو بلا إضاءة في فعاليات ” ساعة الأرض”

ضمن فعالية “ساعة الأرض” البيئية العالمية التي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة تطفيء موسكو ومدن روسية أخرى مساء اليوم السبت الإضاءة لأبرز معالمها المعمارية لمدة ساعة.

وأفادت سلطات العاصمة الروسية أن من بين المواقع التي ستطفئ إضاءتها اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء اليوم، الكرملين ومتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء، والمسرح الكبير، وكتدرائية المسيح المخلص، وملعب “لوجنيكي”، وبرج “أوستانكيتنو” التلفزيوني ومقري مجلسي الدوما والاتحاد، إضافة إلى 13 حديقة عامة.

كما قررت مدينة بطرسبورغ إطفاء الإضاءة في 40 من أبرز معالمها، بينها متحف “الأرميتاج”.

وتهدف هذه الحملة السنوية، إلى تشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات على إطفاء الأنوار لمدة ساعة بهدف تسليط الضوء على محنة كوكبنا المناخية، ورفع الوعي إزاء الحاجة للاستخدام المستدام للطاقة.

يذكر أن “ساعة الأرض” قد تطورت بعد أن كانت حدثا رمزيا صغيرا لدى انطلاقها من سيدني عام 2007، لتصبح اليوم حملة عالمية ضخمة بأبعاد احتفالية، يشارك فيها، حسب تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة، أكثر من مليار شخص، وذلك من خلال إطفاء الضوء والأجهزة الكهربائية المنزلية لمدة ساعة في بيوتهم.

كما تجري “ساعة الأرض” في روسيا منذ عام 2009 بمشاركة ما بين 16 و20 مليون شخص.