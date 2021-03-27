عمان تبدأ تنفيذ إغلاق #كورونا

أعلنت سلطنة عمان عن بدء إغلاق كورونا غدا

وقالت الوكالة الرسمية: “يبدأ غدًا سريان قرار اللجنة العليا المتمثل في الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ويستمر حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل القادم.

و أوضح إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية في لقاء بتلفزيون سلطنة عُمان يجري الآن أنه سيتم منع الحركة بين المحافظات وكذلك الحركة فيما بين الولايات وقرى المحافظة الواحدة.

وقالت إن منع الحركة أو الإغلاق يتطلب تكاتف الجميع وعلى المؤسسات التجارية أن تراعي ظروف الموظفين العاملين فيها بحيث يكون الإغلاق في فترة تتناسب مع موعد منع الحركة

و أعلنت سلطنة عمان عن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م وجاءت كالتالي:

تنقل العاملين الصحيين وسيارات الطوارئ وطوارئ الخدمات (الكهرباء والمياه فقط) والمستشفيات الخاصة والصيدليات عن طريق المناوبة الليلية حسب ما يتم تنظيمه من خلال وزارة الصحة وحركة الموانئ والمطارات.

والشاحنات بجميع أنواعها من ثلاثة طن فأعلى، وصهاريج المياه وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي والعمل في المصانع مع عدم السماح بتحرك الموظفين خارج المصنع في فترة منع الحركة وعمليات التفريغ والتحميل في المصانع والمخازن مع عدم السماح بتحرك الموظفين خارج المصنع أو المخزن في فترة منع الحركة.

ومحطات الوقود بنظام المناوبة من خلال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع شركات التسويق وحقول النفط والعاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة ممن تقتضي طبيعة عملهم الحضور إلى تلك المؤسسات في فترة منع الحركة، وستقوم وزارة الإعلام بتزويدهم بترخيص بذلك. .