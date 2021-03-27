الكويت 10 ساعات بلا إنترنت.. ماذا حدث

لمدة تجاوزت 10 ساعات لم تستطع الكويت التواصل مع العالم الخارجي، بعد تعطل نحو 60 في المئة من خدمات الإنترنت.

جاء ذلك بعد قطوعات أصابت عددا من الكوابل الدولية الرئيسية، بسبب تنفيذ أعمال خاصة بتطوير الطرق.

وذكرت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس أنها تقدمت ببلاغ عاجل إلى النيابة العامة ضد المتسببين في قطع الكابلات المغذية لشبكة الإنترنت وإلحاق الضرر بها.

وأضافت الفارس أنه تم التقدم بالبلاغ، وتحميل المتسببين كافة الأضرار الناجمة والآثار القانونية المترتبة على ذلك.

من جانبها أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أن المشكلة سببها تعرض عدد من الكوابل الدولية إلى قطوعات عدة في اتجاهات متنوعة بسبب تطوير الطرقات بين مقسم أم الهيمان ومركز حدود النويصيب، وبين مقسم أم الهيمان ومقسم الزور، وبين مقسم الجهراء ومركز حدود السالمي.

كما اعتبر النائب محمد المطير أن قطع الكيبل في ثلاثة أماكن بنفس الوقت، لا يمكن يكون صدفة.

وكان قطاع الاتصالات بشقيه العام والأهلي قد شهد استنفارا طوال يوم أمس لتأمين عودة خدمة الانترنت.