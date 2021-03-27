عاجل.. المبعوثان الأممي والأمريكي يصلان الرياض لبحث حل الأزمة اليمنية

وصل المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث سبل حل الأزمة اليمنية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي يمني، أن غريفيث وليندركينغ وصلا إلى الرياض، اليوم، إثر اختتام زيارة لسلطنة عمان بدأت الجمعة.

وأضاف المصدر أن المبعوثين سيعقدان لقاءات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، حول أزمة اليمن، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

وتأتي زيارة المبعوثين إلى مسقط والرياض ضمن التحركات الأممية والدولية الرامية إلى وقف الحرب في اليمن، التي دخلت عامها السابع، وسط تصعيد عسكري متواصل.