قتلى وجرحى جراء حوادث إطلاق نار في ولاية أميركية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثمانية في ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة في ولاية فيرجينيا الأميركية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” أن حوادث إطلاق النار وقعت ليلة الجمعة، حيث نقلت الشبكة عن قائد شرطة فيرجينيا ، خلال مؤتمر صحفي عقب إطلاق النار قوله : ” لدينا حوادث فوضوية للغاية… كانت ليلة فوضوية للغاية على الشاطئ”.

وأضافت أن الشرطة تعتقد بناء على تحقيق أولي أن إطلاق النار سبقه نزاع أدى إلى اشتباكات بالأيدي.

وأوضحت إدارة شرطة فيرجينيا في بيان لها :” في وقت ما خلال المشاجرة، بدأ عدة أفراد في إطلاق النار بعضهم على بعض، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص”.