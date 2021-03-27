وفيات كورونا في أمريكا تسجل 545273 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغ 545273 حالة حتى يوم الجمعة.

وأضافت المراكز أن حصيلة الإصابات بلغت 29 مليونا و976179 حتى يوم الجمعة مقابل 29 مليونا و903245 في اليوم السابق.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 2.0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 3.6% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتسجيل 210 وفيات.قق