الشرطة: القبض على فتاتان تسببتا في مقتل سائق “أوبر” المسلم في واشنطن

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو يظهر تورط فتاتان في مقتل سائق أوبر الباكستاني محمد أنور في واشنطن.

وبحسب التفاصيل فقد قامت الفتاتان (13 و 15 ) عامًا بمحاولة اختطاف مهاجر باكستاني يبلغ من العمر 66 عامًا ويدعى محمد أنور أثناء قيامه بتوصيل أوبر إيتس بالقرب من حديقة ناشونالز في واشنطن العاصمة.

وأثناء محاولتهم الابتعاد بالسيارة كان معلقًا جزئيًا من الباب الجانبي للسائق واصطدموا بأعمدة مما أدى إلى قلب السيارة أثناء الحادث وتم إعلان وفاة أنور في وقت لاحق في المستشفى.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الفتاتين اعتدوا على سائق أوبر إيتس بصعق كهربائي أثناء خطفه لسيارته مما أدى إلى وقوع حادث أصيب فيه بجروح قاتلة.