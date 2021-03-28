إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 127.29 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 127 مليونا و294 ألفا و375 إصابة، الأحد.كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و789 ألفا و712 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 102 مليون و578 ألفا و697 حالة.

ألمانيا تسجل 90 وفاة و17176 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضي، 17176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و90 وفاة .

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.772.401 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.870 حالة وفاة.

الهند تسجل 62 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 62 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و971 ألفا و624 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 161 ألفا و552 حالة.