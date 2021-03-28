رونالدو يغادر الملعب بعد حرمانه من هدف الفوز أمام #صربيا

غادر كريستيانو رونالدو الملعب غاضباً قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل لمباراة البرتغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد صربيا، التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى.

وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضاً قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

وكانت ثنائية ديوغو جوتا منحت البرتغال التقدم 2-0 في الشوط الأول، لكن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا أصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 39 هدفاً في 63 مباراة دولية بعد أن قلص الفارق في الدقيقة 46.

وانتزع المنتخب الصربي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، التعادل عندما هز فيليب كوستيتش الشباك وازدادت معاناة البرتغال في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب حصول رونالدو على إنذار للاعتراض عندما لم يحتسب هدفه.

رونالدو يكتب على إنستغرام

وكتب رونالدو عبر حسابه على إنستغرام: هناك لحظات من الصعب تقبلها خاصة عندما تشعر بأن دولة بأكملها تعاقب، سنحافظ على تماسكنا ونمضي قدماً إلى المواجهة التالية.

وقبل ثوان من لعبة رونالدو، طُرد نيكولا ميلينكوفيتش مدافع صربيا ببطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو بيريرا لاعب وسط البرتغال.

ورفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، وتتصدر صربيا المجموعة متقدمة على البرتغال بعدد الأهداف التي سجلتها بينما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث ولديها ثلاث نقاط من مباراة واحدة عقب انتصارها المفاجئ 1-0 خارج ملعبها على أيرلندا.

الحكم يعتذر

تقبل فرناندو سانتوس النتيجة رغم أنه قال إن ليس من المقبول عدم وجود حكم الفيديو المساعد في هذا المستوى من المنافسة.

وأبلغ مؤتمراً صحافياً: الحكم اعتذر لي بعد المباراة مباشرة والآن علينا أن نمضي قدماً، كان هدفاً واضحاً، لكن لا يوجد شيء نستطيع أن نفعله، سيطرنا على الشوط الأول لكن فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني، وفشلنا في احتواء خطورة منتخب صربيا الذي تقدم للهجوم.