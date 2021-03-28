عاجل… العقاري يودع أكثر من 669 مليون ريال لمستفيدي سكني لشهر مارس

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداعه أكثر من 669 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقارية لشهر مارس الجاري 2021.

مؤكدًا على استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية2030-.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس تجاوز 669 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم.

مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر مارس، بلغت نحو 26.8 مليار ريال.