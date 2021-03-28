إيران: 89 حالة وفاة و 8751 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 89 حالة وفاة و 8751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 855 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 62397 .

وذكرت أن 3928 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 593 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).