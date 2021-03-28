إغلاق 61 منشأة تجارية فى الشرقية خلال اسبوع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الاسبوع الماضي، 11346 جولة رقابية، و 280 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 61 منشأة تجارية، وتحرير 484 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 3508 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية، مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، كذلك متابعة تطبيق الاشتراطات البلدية.

ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.