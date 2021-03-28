أمانة جدة تغلق 183 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 7364 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 183 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة .