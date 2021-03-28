أمانة المدينة المنورة تعلن بدء طرح مشروع لتطوير مواقع استثمارية ومسارات في شوران

أعلن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، بدء المرحلة الأولى من إجراءات طرح مشروع تطوير مسارات شوران في المدينة المنورة، اعتباراً من اليوم الأحد 21 مارس 2021، مؤكداً أن الفرص المتاحة مميزة وتلبي حاجة المنطقة للمشاريع النوعية، وذلك ضمن خطط تحقيق أهداف القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأوضح المهندس البليهشي، أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق نموذج (BOT) ويهدف إلى تنفيذ وصيانة وتشغيل المسارات والمساحات البلدية في منطقة شوران والاستفادة من العناصر الاستثمارية للمشروع طيلة فترة التعاقد بما يسهم في تخفيف التكاليف الرأسمالية والتشغيلية على الأمانات، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتعظيم الاستفادة من العقارات البلدية، مع رفع مستوى جودة الحياة ورفع معدلات التنمية العمرانية.

ويتم طرح المشروع الذي تبلغ مدة تعاقده 25 سنة، ويقع في حي شوران بالمدينة المنورة عبر مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إبداء الرغبات وتستمر من 21 مارس إلى 21 أبريل 2021م، تليها مرحلة المنافسة وتبدأ اعتباراً من يوم 2 مايو 2021م، فيما يبلغ إجمالي مساحة المشروع (336.948) مترًا مربعًا.

وتتمثل مشاركة القطاع الخاص والمستثمر في تطوير وترميم كامل عناصر البنية التحتية والفوقية للموقع، إنشاء وصيانة وتشغيل العناصر الاستثمارية.

ويأتي مشروع تطوير مسارات شوران ضمن خطط الأمانة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع البلدي المتمثلة في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تُحسّن من مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، والوصول إلى الاكتفاء المالي الذاتي، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، من خلال الاستفادة من المردود المالي للمشروع الذي يضم أراضي استثمارية تبلغ مساحتها ( 336,948 ) مترًا مربعًا، وكذلك الاستفادة من العناصر الاستثمارية الواقعة على الطريق مثل (مواقف السيارات، الأكشاك، اللوحات الإعلانية وغيرها).

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين الراغبين للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم طلب إبداء الرغبات عبر الموقع الالكتروني للمشروع : http://bit.ly/3eTRqRE.